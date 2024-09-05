واشنطن تدعو بوتين لوقف التعليقات حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك بعدما قال بوتين في تعليق ساخر إن موسكو تريد فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في الانتخابات.

وأضاف كيربي: يتعين على بوتين الكف عن الحديث عن انتخاباتنا… ولا يجب عليه تفضيل أي شخص بأي شكل من الأشكال، وفقاً لوكالة رويترز.

وجاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لاثنين من المسئولين التنفيذيين في وسائل إعلام روسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر المقبل من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.