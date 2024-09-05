قناة تلفزيونية في بيلاروس تعلن القبض على ياباني لاتهامه بالتجسس

نشرت قناة تلفزيونية في بيلاروس أمس الأربعاء مقطع فيديو جاء فيه أن السلطات ألقت القبض على "عميل استخباراتي ياباني ".

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القناة نشرت إعلانا جاء فيه أنها ستذيع برنامجا خاصا بشأن الرجل اليوم الخميس، حيث يظهر الفيديو الرجل الياباني وهو يعرف نفسه بـ ماساتوشي ناكانيشي، ويقول بالروسية " أنشطتي ربما تكون عرضت بيلاروس للخطر".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في طوكيو في مؤتمر صحفي اليوم إن الرجل الذي تم احتجازه في بيلاروس" لا يعاني من أي مشاكل صحية معينة".

ورفض التعليق على كيفية احتجازه وسبب ذلك، كما لم يذكر تفاصيل بشأن هويته.

وقالت السفارة اليابانية في بيلاروس في بيان منفصل إنه تم احتجاز رجل ياباني في الخمسينات من عمره، عقب ما تردد عن خرقه لقانون داخلي في التاسع من يوليو الماضي.

وقالت القناة البيلاروسية إن ناكانيشي كان يجمع معلومات استخباراتية بشأن الأمور السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى الوضع على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا.

كما تردد أنه التقط صورا لمنشأة عسكرية.