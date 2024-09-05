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وصف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح بسباق انتخابات نوفمبر، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه الأسوأ في تاريخ البلاد، واصفاً نفسه بالأفضل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن ترامب قوله، خلال كلمة: "بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة وأنا أفضل رئيس في التاريخ المعاصر".

وأضاف ترامب، في كلمته: "سلمت إدارة بايدن و(نائبته والمرشحة للرئاسة كامالا) هاريس أفضل وضع اقتصادي"، واصفاً إدارة الاثنين للاقتصاد بـ"الكارثية".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تميزت الأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة بتباين كبير بين حملتي هاريس وترامب.

واستطاعت هاريس في وقت وجيز أن تطبع الحملة ببصمتها وتعيد الديناميكية إلى صفوف المعسكر الديمقراطي، مثيرة حيرة منافسها الذي أدرك أنها بإمكانها قطع طريقه نحو البيت الأبيض.

وخلال أول مقابلة لها كمرشحة للرئاسة، شددت هاريس على أن الولايات المتحدة "مستعدة لطي صفحة" دونالد ترامب، وذلك في أول مقابلة تجريها بصفتها مرشحة الديمقراطيين لخوض السباق إلى البيت الأبيض.

وفي أول تعليق له على المقابلة، قال المرشح الجمهوري المنافس الرئيس السابق دونالد ترامب إن هاريس "لم تبدُ كقائدة".