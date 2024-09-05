بولندا تتراجع بعد الإبلاغ عن انتهاك مجالها الجوي

صحح الجيش البولندي بيانات سابقة أشارت إلى أن جسما طائرا غير محدد دخل المجال الجوي للبلاد الشهر الماضي، في خضم هجوم واسع النطاق شنته روسيا على أوكرانيا.

وقال الجنرال ماتشي كليز، اليوم الخميس، إن عملية بحث، استمرت عشرة أيام عن الجسم الذي يعتقد أنه ربما تحطم، انتهت دون التوصل إلى نتائج.

وتابع أنه "بناء على التحليلات المتاحة، توصلت إلى استنتاج أولي مفاده أن هناك احتمالا كبيرا للغاية أنه لم يحدث انتهاك للمجال الجوي البولندي في 26 أغسطس"، مضيفا أن تقييم البيانات المتاحة قد تغير.

وكان الجيش البولندي قد أعلن، في 26 أغسطس، أن ثلاث محطات رادار على الأقل رصدت دخول جسم طائر غير محدد قادما من أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت، ذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي أيه بي" نقلا عن الجيش، أن ارتفاع وسرعة الجسم يشيران إلى أنه كان طائرة مسيرة مقاتلة روسية من طراز شاهد الإيرانية التصميم ، التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا.

يُذكر أن الصواريخ الروسية انتهكت المجال الجوي البولندي عدة مرات خلال الهجمات المستمرة ضد أوكرانيا.

وتشترك بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو)، في حدود طولها 535 كيلومترا مع أوكرانيا.





