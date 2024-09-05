ألمانيا تعلن زيادة المساعدات إلى غزة أثناء زيارة بيربوك للأردن

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، عزم برلين زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بمقدار 50 مليون يورو (55 مليون دولار) لتصل لأكثر من 360 مليون يورو منذ العام الماضي.

وجاء الإعلان أثناء اجتماع بيربوك نظيرها الأردني أيمن الصفدي.

وتهدف المساعدات بشكل رئيسي إلى مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بين سكان القطاع، فضلا عن توفير الخدمات الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في المملكة بواقع 7ر12 مليون يورو، ليرتفع حجم المساعدات الألمانية للأردن خلال عام 2024 إلى 63 مليون يورو.

وبحسب الخارجية الألمانية، تسافر قافلتان من 120 شاحنة أسبوعيا من الأردن إلى قطاع غزة مباشرة عبر معابر حدودية شمال قطاع غزة. ومن المقرر أن تقدم ألمانيا 5 ملايين يورو إضافية لدعم هذه القوافل.