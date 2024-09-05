حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل

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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل، ليرتفع إجمالي قتلاه إلى 434 منذ 8 أكتوبر، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقال حزب الله في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن القتيل هو عباس أنيس أيوب «علي الرضا»، مواليد عام 1988 من بلدة سلعا في جنوب لبنان.

ولقي مواطن لبناني مصرعه وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفرا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر صباح اليوم، أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

كما أغار طيران الاحتلال على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، فيما شهدت عدة مناطق تحليقا مكثفا للطائرات الحربية.

يشار إلى أن المناوشات بين حزب الله جنوب لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر الماضي.

ونفّذت إسرائيل ضربات كثيرة على مواقع للحزب استهدفت قياديين، كان أهمهم فؤاد شكر، الذي توعدت الجماعة بالثأر لاغتياله.