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السلطات الألمانية: وفاة المشتبه به في إطلاق النار في ميونيخ

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
آية صلاح
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 12:45 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 12:45 م

أفادت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، بوفاة المشتبه به في إطلاق النار في ميونيخ، وذلك وفقا لنبأ عاجل أوردته "سكاي نيوز عربية".

وكانت شرطة ميونيخ قالت إنها قررت زيادة عدد أفراد الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية، نظرًا للموقف العملياتي الحالي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، طلبت الشرطة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، من المواطنين تجنب التواجد في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية.

وعقب دوي إطلاق نار متكرر بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في العاصمة البافارية ميونيخ، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن «أحد المشتبه بهم أصيب برصاص ضباط الشرطة بعد أن أطلق النار في المنطقة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب».

يشار إلى أن الحادث يتزامن مع الذكرى الـ52 لعملية احتجاز رهائن خلال أولمبياد ميونيخ عام 1972، والتي أسفرت عن مقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا.

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