اعتقال سجين ثان هارب من منشأة طبية في ألمانيا بعد مطاردة في النمسا

أعلنت الشرطة المحلية في النمسا عن اعتقال سجين ثان ضمن أربعة مدانين هربوا من منشأة طبية في جنوب ألمانيا الشهر الماضي.

وأفادت الشرطة بأن الرجل تم القبض عليه في غابة بالقرب من مدينة جراتس في ولاية ستيريا جنوب شرق النمسا في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وكان أربعة مجرمين قد فروا من مستشفى منطقة شتراوبينج في بافاريا في 17 أغسطس، حيث يقال إنهم تغلبوا على أحد موظفي المستشفى وهددوا بقتله لإجباره على فتح البوابة. ووفقا للشرطة، كان الرجال محتجزين في الوحدة النفسية بالمستشفى بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات ويعتبروا خطيرين.

ومن المتوقع أن يخضع هذا الرجل للتحقيق بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة هروبه، بينما لم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الاعتقال بعد القبض على هارب آخر في النمسا في أغسطس، ليصبح الثاني من بين الأربعة الذين تم اعتقالهم منذ فرارهم من المستشفى.