السودان يستنكر زج نتنياهو باسم مصر للتهرب من وقف إطلاق النار

استنكرت حكومة جمهورية السودان، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادرة في الثاني من شهر سبتمبر الجاري، والتي زج فيها باسم مصر بغرض التهرب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ونوهت في بيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أن نتنياهو يحاول بتصريحاته التغطية على انتهاكات حكومته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، والتهرب من استكمال عملية تبادل الرهائن والمحتجزين.

وجدد السودان تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمه لدورها التاريخي في تحقيق السلام العادل في فلسطين.

وأكد السودان رفضه لأي محاولة للتشكيك في الدور المصري، لتبرير السياسات العدوانية التي تؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتصعيد في المنطقة، وعرقلة الجهود الصادقة لإحلال السلام.