حسام حسن: نستهدف النزول بأعمار المنتخب في 2026

تحدث حسام حسن المدير الفني للمنتخب عن معدل أعمار الفراعنة في الفترة الحالية، وكيفية وجود عناصر شابة في الفترة المقبلة.

وأوضح حسام في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر التي تقام غدا الجمعة، أن الهدف واضح للجهاز الفني منذ بداية عمله وهو النزول بمعدل الأعمار.

وقال حسام: "منذ توليت تدريب المنتخب، نستهدف تغيير معدل أعمار المنتخب والنزول بالمعدل خلال عامي 2025 و2026".

وأضاف: "ليس إحلال وتجديد، ولكن استكمال المشوار، ودخول نماذج وعناصر جديدة بأعمال أصغر".

وأوضح أن المنتخب الأول بات يضم عدد كبير من العناصر التي شاركت مع المنتخب الأولمبي، وسيكون هناك المزيد في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "لم نحصل على فرصة كبيرة، لتجربة اللاعبين، على غرار دورة العاصمة الإدارية، لو لدينا مثل هذه التجارب الودية سيحصل الجميع على فرص".

وتابع: "كما ترون الأجندة الدولية الرسمية مضغوطة بشكل كبير الفترة الحالية".