محافظ دمياط يبحث موقف أرض مصنع ادفينا وعمارات الإسكان الاقتصادي والصناعي بالمدينة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدينة عزبة البرج، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، حيث استهلها بمتابعة أعمال رد الشيء لأصله، بشوارع معدية عبد الخالق، ومعدية عبد العزيز، والشارع المقابل لمعدية أيمن، والمجاور لمبنى الوحدة المحلية.

وأكد "الشهابي"، في بيان له اليوم، تلافى كل الملاحظات التي تم رصدها بالأعمال، والالتزام بالمواصفات الفنية خلال عمليات التنفيذ، كما تابع الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال لإنشاء مبنى متكامل يشمل دور أرضي و3 أدوار متكررة ودور خدمات على مساحة 1430 مترًا مربعًا.

فيما ناقش نسب التنفيذ وموقف توصيل المرافق وتشغيل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، موجهًا بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لتشغيل المبنى بالكامل.

كما حرص محافظ دمياط، على زيارة موقع مصنع أدفينا؛ لبحث آلية تعظيم الاستفادة من الجزء الخاص بالمحافظة، وتفقد منفذ بيع منتجات المصنع، موجهًا بدراسة فتح منافذ لبيع تلك المنتجات بمدينتي دمياط ورأس البر.

وحرص المحافظ، على التواصل مع المواطنين خلال الزيارة للتعرف عن قرب على مشاكلهم ومطالبهم، حيث حرص على متابعة موقف عمارات الإسكان الصناعي الصادر بشأنها قرارات إزالة، مؤكدًا دراسة الحالات المستحقة لبحث إمكانية توفير وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية.