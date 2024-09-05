كوريا الجنوبية تعتزم الاتجاه للطاقة النووية والهيدروجين لخفض الانبعاثات

قال نائب وزير الطاقة الكوري الجنوبي تشوي نام – هو، إن بلاده تعتزم توجيه اهتمامها للطاقة النووية والهيدروجين للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، حيث تسعى سول جاهدة إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال تشوي نام هو في مقابلة: "تواجه جميع الدول تحديات مختلفة، وبالنسبة لنا، لا نعتقد أن الاعتماد فقط على الطاقة المتجددة سيوصلنا إلى نتيجة"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن التحديات الجغرافية جعلت من الصعب استخدام مصادر غير متواصلة لتوليد الطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في جميع أنحاء البلاد.

وتشكل الطاقة المتجددة أقل من 10% من إمدادات الطاقة المختلطة في البلاد.



والهدف هو مضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية العقد، ومضاعفته ثلاث مرات بحلول 2038، ولكن هذا سيظل يمثل أقل من ثلث إجمالي الإنتاج.

ولسد هذه الفجوة، تستهدف إدارة الرئيس يون سوك-يول بناء مزيد من المفاعلات النووية ــ التي توفر حاليا نحو 30% من احتياجات البلاد من الكهرباء ــ وتريد إعادة تأهيل محطات الطاقة لمزج الهيدروجين مع الفحم والغاز أو استخدامهم معا.