تفكيك شبكة إرهابية والقبض على أفرادها في إقليم كردستان العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها في إقليم كردستان بشمال البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بعملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها كافة.

وأوضحت أن مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك) تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية وإلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثلاثة متهمين ضمن مناطق إقليم كردستان، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية ضمن محافظات (كركوك، وصلاح الدين وديالي).

وأضافت أن هذه الجهود التي تقدمها مفاصل وزارة الداخلية البطلة تؤكد أنها الدرع الحصين للبلد وأنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها بحفظ أمن الوطن والمواطن، كما ستبقى هي العيون الساهرة والمضحية من أجل تعزيز الأمن والأمان وملاحقة الخارجين عن القانون.