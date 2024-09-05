احتفظت سيارات بي.إم.دبليو الألمانية الفارهة بالمركز الأول من حيث المبيعات بين السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي رغم تراجعها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب بيانات الجمعية الكورية لمستوردي وموزعي السيارات، بلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة خلال أغسطس 23350 سيارة بانخفاض نسبته 7ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن تراجع مبيعات السيارات المستوردة جاء على خلفية الانخفاض الكبير في مبيعات سيارات "مرسيدس-بنز" بعد حادث الحريق الذي تعرضت له إحدى سياراتها الكهربائية في الشهر الماضي.

في الوقت نفسه جاءت سيارات بي.إم.دبليو في المركز الأول بمبيعات بلغت 5880 سيارة بانخفاض نسبته 7ر6% سنويا، تلتها "مرسيدس-بنز" بمبيعات بلغت 5286 سيارة وانخفاض نسبته 8ر19% سنويا. وجاءت سيارات تسلا الكهربائية الأمريكية في المركز الثالث بمبيعات بلغت 2208 سيارات ثم فولكس فاجن الألمانية 1445 سيارة ولكزس اليابانية 1355 سيارة.

ومن حيث أنواع الوقود، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات الهجينة المستوردة 11041 سيارة بما يعادل 6ر49% من إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي. وفي المركز الثاني جاءت السيارات التي تعمل بالبنزين بحصة قدرها 6ر24% ثم السيارات الكهربائية بنسبة 5ر18% ثم الهجين القابلة للشحن بحصة قدرها 2ر3% من إجمالي مبيعات السيارات المستوردة.

في الوقت نفسه كانت السيارة موديل واي الكهربائية من إنتاج تسلا الأكثر مبيعا بين السيارات المستوردة بمبيعات قدرها 1215 سيارة تلتها السيارة إي300 فور ماتيك من مرسيدس بمبيعات بلغت 1193 سيارة والسيارة موديل ثري من تسلا وآي.دي فور من فولكس فاجن في المركزين الثالث والرابع بمبيعات بلغت 921 سيارة و911 سيارة على الترتيب.