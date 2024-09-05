الجزيري على مقاعد بدلاء تونس لمواجهة مدغشقر

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أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس عن التشكيل الذي سيخوض به نسور قرطاج مباراة مدغشقر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشهد التشكيل غياب ممثل الدوري المصري الوحيد، سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، والذي سيبقى على مقاعد البدلاء.

في المقابل يشارك بصفة أساسية محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط فرينكفاروز المجري والذي يعد من الركائز الأساسية للمنتخب في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي التشكيل:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: منتصر طالبي – ياسين مرياح – رائد بوشنيبة – علي العبدي

الوسط: عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان – مرتضى بن وناس

الهجوم: سيف الله لطيف – حمزة رفيعة – علي يوسف.

كما يتواجد على مقاعد بدلاء تونس لاعب الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق فرجاني ساسي.