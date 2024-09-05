مقتل 3 من قوات الأمن السورية في هجوم مسلح بمحافظة درعا

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قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن السورية في استهداف مسلحين سيارتهم على أطراف مدينة درعا جنوب سوريا اليوم الخميس.

وأفاد قائد شرطة محافظة درعا ، في تصريح صحفي ، بـ " استشهاد ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي باطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق بين بلدة النعيمة وجسر صيدا أثناء توجههم لعملهم في معبر نصيب ".

وقالت مصادر في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن " مسلحين استهدفوا سيارة عسكرية بالرصاص المباشر قرب جسر صيدا على الطريق الدولي دمشق عمان وسمع صوت إطلاق الرصاص في بلدة النعيمة شرق مدينة درعا ".

وشهدت محافظة درعا أمس الأربعاءء استنفاراً كبيراً بعد استهداف موكب المحافظ بعبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة.

ويشهد طريق دمشق عمان استهدافات متكررة للقوات الحكومية السورية حيث تم استهداف العديد من الحافلات التي تقلهم وسقط عشرات القتلى والجرحى خلال السنوات الماضية .