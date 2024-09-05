مقتل 3 مدنيين في قصف للدعم السريع غرب الخرطوم

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أعلنت السلطات السودانية، الخميس، مقتل 3 مدنيين وإصابة 14 آخرين، جراء قصف شنته قوات الدعم السريع على مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم (وسط)، في بيان، إن "قوات الدعم السريع نفذت قصفا مدفعيا اليوم على الأحياء السكنية بمنطقة كرري في مدينة أم درمان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 14، وهم الحالات التي وصلت مستشفى النو (حكومي)"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "لم نتمكن من حصر الحالات التي لم تصل إلى المستشفى".

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومنذ منتصف أبريل عام 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد الدعوات الأممية والدولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.