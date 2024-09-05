فورد تستدعي حوالي 91 ألف سيارة بسبب خلل محتمل في المحرك إيكو بوست

تواجه الآلاف من محركات فورد إيكو بوست احتمال التوقف المفاجئ عن العمل مما دفع شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة إلى إصدار قرارات استدعاء حوالي 7ر90 ألف سيارة منها بعض طرز لنكولن المزودة بالمحرك التوربيني سعة 7ر2 لتر والمحرك المزدوج سعة 3 لترات بسبب احتمال تفتت صمامات السحب في المحرك .

وأشار موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن فورد قدمت وثائق عملية الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية يوم 23 أغسطس الماضي وتشمل سيارات إنتاج عامي 2021 و2022. ، وضمت قائمة الاستدعاء الطرز فورد برونكو وإف 150 إكسبلورر وإيدج، وسيارات لنكولن أفياتور ولنكولن ناوتيلوس. وكانت الشاحنة الخفيفة إف150 الأشد تضررا من عملية الاستدعاء حيث تم استدعاء حوالي 7ر47 ألف شاحنة منها. وفي المركزين الثاني والثالث جاءت السيارتان برونكو وتم استدعاء 8ر15 ألف سيارة منها وإكسبلورر وتم استدعاء 2ر14 ألف سيارة منها. في الوقت نفسه تم استدعاء 2366 سيارة طراز ايدج و7199 سيارة لنكولن افياتور و33355 سيارة لنكولن ناوتيلوس.

وبحسب التسلسل الزمني الذي قدمته للإدارة الوظنية للسلامة المرورية، قالت فورد إنها بدأت التحقيق في هذا الخلل في يناير 2022 بعد تلقيها إخطارات بتعطل 22 محرك بعد ثلاثة أشهر أو أقل من بدء تزويد سيارات لنكولن أفياتور وناوتيلوس بالمحركين فورد إيكو بوست 7ر2 لتر وإيكو بوست 3 لترات.

وكشف التحقيق عن احتمال حدوث تلف كبير في صمامات السحب التي تتفتت وتسقط في غرفة الاحتراق الداخلي. وتم اكتشاف أن المواد التي يستخدمها الموردون في صناعة الصامامات غير مطابقة للمواصفات، ولكن تم تحسين جودة الصمامات التي تم إنتاجها فيما بعد 31 أكتوبر 2021.

وفي العام التالي فحصت فورد حالة صمامات السحب في سيارات برونكو 2021 واكتشفت 251 حالة تفتت في الصمامات أثناء وجود السيارة في فترة الضمان. وبعد ذلك أطلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقا معمقا في المشكلة في مايو 2022 نتيجة الشكاوى من أصحاب السيارات برونكو.

وتعهدت فورد باستبدال المحركات التي يثبت عدم صلاحياتها. وأضافت أنها قدمت خطة تعويض لأصحاب السيارات الذي دفعوا بالفعل مقابل إصلاح المحرك من جيوبهم. وسيتم إبلاغ الوكلاء والموزعين يوم 30 سبتمبر بخطة الاستدعاء على أن يتم إرسال خطابات لأصحاب السيارات اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل.