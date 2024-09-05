شهد مطار بغداد الدولي في العراق يوم الأربعاء زحاما كبيرا بين المسافرين بسبب عطل في جهاز فحص الحقائب في المطار، وذلك وفق ما ذكرته القتاة الأولى العراقية.



وانتشرت صور ولقطات مصورة من داخل مطار بغداد الدولي، تكشف حالة الزحام الكبيرة بين المسافرين في صالة المطار.

متداول.. عطل يصيب جهاز فحص الحقائب في مطار بغداد الدولي ويتسبب بزحام كبير#العراق #قناة_الاولى_العراقية

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وافتتح وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، مطار بغداد الدولي أمام المواطنين، في السابع عشر من شهر أغسطس، ويشهد المطار منذ افتتاحه انتظام حركة المسافرين.

وفي بيان له، قال وزير النقل العراقي وقت افتتاح المطار، إن الوزارة تعمل وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، على تحقيق انسيابية دخول المواطنين الى "مطار بغداد الدولي".

وأشار وزير النقل العراقي إلى أن عملية افتتاح المطار جاءت لتخليص المواطنين والمسافرين من أي ضغوط يتعرضون لها، مضيفا" وسنعمل على متابعة الإجراءات بشكل مستمر".