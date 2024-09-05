صندوق النقد يعيد النظر في تأثير حكم قضائي بإلغاء مجموعة من الضرائب على اقتصاد كينيا

يعيد صندوق النقد الدولي النظر في مدى تأثير حكم قضائي بإلغاء مجموعة من الضرائب على اقتصاد كينيا. وكانت الضرائب قد تم فرضها في عام 2023 قبل أن يوافق على صرف مدفوعات أخرى للدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد يدرس حاليا التحدي القانوني، إلى جانب قرار الرئيس الكيني ويليام روتو، بإلغاء الضرائب المثيرة للجدل بعد أن تسببت في إثارة احتجاجات دموية مناهضة للحكومة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في رد تم إرساله عبر البريد الالكتروني، على الأسئلة أمس الأربعاء، إن التقييمات لا تزال "مستمرة".

وأوضح المتحدث أن صندوق النقد "لا يزال ملتزما بدعم السلطات الكينية في معالجة التحديات الاقتصادية" التي تواجهها.