 إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنطقة الصف في الجيزة - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنطقة الصف في الجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:32 ص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمنطقة الصف جنوب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق؛ ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات


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