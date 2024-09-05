رصدت تل أبيب إطلاق ألف و307 صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل خلال أغسطس الماضي، وهو العدد الأكبر في شهر واحد منذ بداية عام 2024.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب اله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تم إطلاق 1307 صواريخ من لبنان على إسرائيل في أغسطس"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتفيد المعطيات بأنه تم إطلاق ما معدله 42 صاروخ يوميا.

ووفق معطيات "الشاباك"، شهد أغسطس إطلاق أكبر عدد من الصواريخ مقارنة مع الأشهر الأخرى منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أنه جرى "إطلاق 1091 صاروخ في يوليو و855 في يونيو و1000 في مايو و744 في أبريل و746 في مارس و534 في فبراير و334 في يناير".