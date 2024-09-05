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وجه نادي الزمالك رسالة شكر لأحد نجوم الفريق بعد رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل عن الزمالك بنهاية عقده الصيف الحالي، يوسف إبراهيم "أوباما" والذي لعب بالقميص الأبيض لأكثر من 10 سنوات.

وكانت بداية أوباما مع الزمالك منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في موسم 2013-2014 تحت قيادة المدرب أحمد حسام "ميدو" وفاز الفريق وقتها ببطولة كأس مصر على حساب سموحة في المباراة النهائية، وفي الموسم السابق له أيضا ظهر لبعض المباريات.

وعبر الحساب الرسمي للزمالك تم توجيه رسالة شكر لأوباما جاء فيها: "رحلة بدأت واستمرت لسنوات.. شكرا على كل شيء يا أوباما".

ونال الزمالك بعض الانتقادات الجماهيرية نتيجة عدم توجيه رسالة شكر وداعية لأوباما على غرار ما تم مع محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط الذي رحل أيضا بإنهاء التعاقد بين الناديين.

وفشل الزمالك في التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد مع أوباما، في ظل المطالب المالية للاعب والتي لم يتم الموافقة عليها.