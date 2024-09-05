الحكومة التركية تخفض توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي في عام 2025

خفضت الحكومة التركية توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي في عام 2025، حيث قالت إنها ستضطر إلى تقديم تنازلات بشأن النمو على المدى القريب من أجل إبطاء التضخم.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الخميس، بأن برنامج الحكومة متوسط ​​الأجل خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المقبل، إلى 4% مقابل 5ر4%.

ولا تزال النسبة أعلى بكثير من 3% التي ظهرت في استطلاع أجرته بلومبرج وشمل 26 خبيرا اقتصاديا. وتم خفض التوقعات لهذا العام إلى 5ر3%، بانخفاض عن نسبة 4% التي تم تسجيلها من قبل.

من جانبه، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن أي تأثير سلبي على النمو مرتبط بانخفاض التضخم، سيكون مؤقتا.

وقال في عرض تقديمي بأنقرة، إن الأولوية هي إبطاء التضخم إلى رقم أحادي، والحفاظ عليه كذلك.



