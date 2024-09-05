 جيش الاحتلال يعلن قصف بنية عسكرية لحزب الله في منطقة قانا جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن قصف بنية عسكرية لحزب الله في منطقة قانا جنوب لبنان

هديل هلال
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 1:41 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 1:41 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «الدفاعات الجوية قبل قليل، اعترضت هدفيْن جوييْن مشبوهيْن كانا في طريقهما نحو إسرائيل من لبنان».

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم لخميس، إن «الهدفين لم يخترقا المجال الجوي الإسرائيلي ولم يسفرا عن وقوع إصابات».

ولفت في سياق متصل، إلى أن «الجيش قصف بنية عسكرية لحزب الله في منطقة قانا جنوب لبنان».

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر صباح اليوم، أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

كما أغار طيران الاحتلال على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، فيما شهدت عدة مناطق تحليقا مكثفا للطائرات الحربية.

يشار إلى أن المناوشات بين حزب الله جنوب لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر الماضي.

ونفّذت إسرائيل ضربات كثيرة على مواقع للحزب استهدفت قياديين، كان أهمهم فؤاد شكر، الذي توعدت الجماعة بالثأر لاغتياله.

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