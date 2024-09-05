موظفو القطاع العام في التشيك يحصلون على زيادة في الراتب تصل إلى 7% في 2025

أعلن وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، أن موظفي القطاع العام سوف يحصلون على زيادة في الراتب تصل إلى 7% في 2025، وذلك عقب محادثات مع النقابات العمالية أمس الأربعاء.

غير أن الزيادة في الأجور لن تكون بنفس النسبة لكل الموظفين، وسوف يكون هناك المزيد من المفاوضات بشأن زيادة الأجور للمهن الفردية، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

ويمكن للمعلمين فقط التيقن من حصولهم زيادة في الأجور بنسبة 7%، حيث إنه وفقا لبند قانوني، يجب على الحكومة أن ترفع دخولهم إلى 130% من متوسط الأجور العام المقبل.

وطالبت النقابات العمالية، في وقت سابق بزيادة في الأجور بنسبة 10% لكل موظفي القطاع العام اعتبارا من سبتمبر العام الجاري، ولكن الحكومة رفضت الطلب، قائلة إن الأموال ليست متاحة في ميزانية الدولة العام الجاري.