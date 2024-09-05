الاحتلال يقتحم محيط مستشفى جنين الحكومي ويحاصر مبنى البلدية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط مستشفى جنين الحكومي ودفعت بجرافات عسكرية أمام بواباته وحاصرت مبنى بلدية جنين.

وقال رئيس البلدية نضال أبو صالح، في اتصال مع وكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال حاصرت مبنى البلدية، واحتجزت طاقم البلدية وموظفيه، إضافة لمحافظ جنين كمال أبو الرب، وباشرت بإطلاق النار والقنابل الصوتية باتجاه المبنى وهم في داخله.

كما ذكر شهود عيان لمراسلة «وفا»، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مستشفى جنين الحكومي برفقة جرافات عسكرية.

كما حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية منزلاً في شارع جنين- نابلس وطالبت من شاب بداخله بتسليم نفسه وبدأت بإطلاق النار تجاه المنزل.

يذكر أنه كان من المقرر وصول عدد من الوزراء إلى جنين لعقد اجتماع لدراسة أوضاع المحافظة في ظل تواصل الاقتحام، ومع محاصرة مبنى البلدية تعرقل وصولهم إلى جنين.