كييف: الدفاعات الأوكرانية تسقط 60 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام 78 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، خلال الليل، مضيفة أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 60 منها.

وقالت القوات الجوية، عبر تطبيق تليجرام، إن أنظمة الحرب الإلكترونية أخرجت 15 طائرة مسيرة أخرى عن مسارها، في حين "عادت" طائرتان مسيرتان إلى روسيا وحلقت واحدة في المجال الجوي البيلاروسي.

وأضافت القوات الجوية أنه تم كذلك إطلاق صاروخ من طراز إسكندر من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. ولم تذكر التقارير وقوع أضرار أو ضحايا جراء الهجوم.

وتم إصدار تحذير من الهجوم الجوي في كييف لمدة تسع ساعات خلال الليل بسبب استمرار تهديد الطائرات المسيرة.

كما تم سماع دوي إطلاق نار مضاد للطائرات لفترة وجيزة فوق المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وأعلنت السلطات عدم وقوع أضرار.

وتصدت أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من عامين ونصف. ودعت كييف حلفاءها الغربيين مرارا وتكرارا إلى توفير أنظمة دفاع جوي حديثة إضافية لحماية المدن الأوكرانية.