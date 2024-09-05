 هيئة رقابية أوروبية: فحص طائرات إيرباص A 350 بعد حريق محرك طائرة كاثي  باسيفيك - بوابة الشروق
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هيئة رقابية أوروبية: فحص طائرات إيرباص A 350 بعد حريق محرك طائرة كاثي  باسيفيك

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:29 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:29 م

تعتزم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي طلب إجراء عملية  فحص لمرة واحدة لمحركات طائرات  إيرباص إس إيه 350 إيه وذلك بعد حادث حريق في الجو على متن رحلة لشركة كاثي باسيفيك إيرويز للطيران، ما أجبر الشركة على إيقاف بعض طائراتها بشكل مؤقت.

وقالت متحدثة باسم  الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الوكالة ستصدر في وقت لاحق اليوم الخميس إرشادات صلاحية طيران طارئة لتحديد المتطلبات التفصيلية لفحص خط الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن هذا الإجراء يعد  أول تأكيد رسمي على أن اندلاع الحريق في المحرك مطلع الأسبوع، تسبب في عودة طائرة الرحلة سي إكس 383 إلى هونج كونج بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة  إلى زيورخ في سويسرا. 

يشار إلى أن شركة رولز رويس هولدينجز هي التي تصنع محرك ترينت إكس دبليو بي -97 الذي تستخدمه طائرات إيه 350 - 1000، وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إن عمليات الفحص لن تشمل جميع طائرات إيه 350.


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