وزير فلسطيني: انطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعداد خطة وطنية لإعادة إعمار وتنمية غزة

انطلقت، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع إعداد خطة فلسطينية وطنية لإعادة إعمار وتنمية غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله، التقى خلاله بالفريق الوطني لإعادة إعمار وتنمية غزة، والذي يشمل ممثلين عن عدة وزارات، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعداد خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية.

واستعرض زقوت، وفق بيان صادر عن الوزارة، المرجعيات الإدارية لعمل الفريق وإطار عمله. وأوضح أن عمل الفريق الوطني سيكون بتنسيق من الفريق المركزي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي يعد جزء أصيلًا من الفريق الوطني، والذي يعمل على توفير الدعم وضمان أكبر قدر من العمل المشترك بين مؤسسات الدولة لإنجاز خطط مفصلة وشاملة، مؤكدا على التعاون مع فريق من الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين، والذين يعملون حالياً على إنجاز دراسات لتقييم الأضرار والاحتياجات، والتي ستكون نتائجها مركزية في وضع الخطط واعتمادها.

كما ناقش أعضاء الفريق الوطني خلال الاجتماع مهام عمل الفريق التي تشمل تطوير خطة تعافي وإعادة إعمار وتنمية غزة ومتابعة التنفيذ، مؤكدين أن الخطة فلسطينية بالكامل. كما سيقوم الفريق الوطني بالتنسيق على عدة مستويات لتوفير الدعم المالي والتقني لعمل الفريق والذي سيتولى إعداد الخطط القطاعية، وتنسيق وتوجيه الدعم المالي، والتنسيق مع الممولين والشركاء الدوليين وفقا للاحتياجات وتقييم الأضرار.

وأكد الاجتماع أن الفريق سيعمل على تقديم تصور لمأسسة هيئة مستقلة تتولى مهمة تنفيذ خطة إعادة الإعمار. ووجه الوزير رسالة إلى أهلنا في غزة بأن الحكومة تعمل على القيام بواجباتها تجاه شعبنا، وذلك ببذل كل ما هو متاح لتحقيق إعادة الإعمار، كما أكد أهمية حشد كل الجهود والموارد المالية لتنفيذ الخطة، مشددا على فلسطينيتها وعلى جاهزية الحكومة ومؤسساتها للقيام بواجباتها تجاه شعبنا.