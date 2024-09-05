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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مسئول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قوله إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجا فوريا.

وفي السياق ذاته، نقلت الشبكة عن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن الوضع الإنساني بغزة "يتجاوز الكارثة ونفتقر للوسائل اللازمة لدعم الناس".

وأشار إلى أن "أكثر من مليون شخص جنوب ووسط غزة لم يتلقوا حصصا غذائية منذ بداية أغسطس الماضي، موضحا أن المرافق الطبية بالضفة الغربية تتعرض لحصار شبه كامل منذ أكثر من أسبوع.

وأكد المتحدث أنه يتعين "على القوات الإسرائيلية الالتزام بمعايير تطبيق القانون الدولي في الضفة الغربية"، موضحًا أن الحرب على غزة وتقييد الاستجابة الإنسانية أديا لانهيار كامل لأنظمة الغذاء والصحة.