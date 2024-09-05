وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي نظيرها السعودي في الرياض

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بدأت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك جولتها في الشرق الأوسط التي تستغرق يومين بمحادثات أزمة في السعودية. والتقت الوزيرة صباح اليوم الخميس نظيرها السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الرياض.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن الاجتماع يركز على الوضع المأساوي في المنطقة والهجمات المستمرة على الشحن الدولي من قبل ميليشيات الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن.

وبعد ذلك تتوجه بيربوك إلى الأردن، حيث تلتقي في العاصمة عمان نظيرها أيمن الصفدي.

وفي المساء تتوجه الوزيرة إلى إسرائيل، حيث تخطط لإجراء محادثات غدا الجمعة.

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، فهذه هي الرحلة التاسعة التي تقوم بها بيربوك إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين زارت الوزيرة المنطقة إجمالا أحد عشر مرة.