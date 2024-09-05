 الشرطة الألمانية: المسلح الذي قٌتل بالقرب من القنصلية الإسرائيلية كان شابا نمساويا - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية: المسلح الذي قٌتل بالقرب من القنصلية الإسرائيلية كان شابا نمساويا

ميونخ - د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 4:16 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 4:16 م

قال متحدث باسم الشرطة إن المسلح الذي قتلته الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونخ الألمانية هو شاب نمساوي / 18 عاما/.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا يوأخيم هيرمان إن الشاب قٌتل بعد أن أطلق النار على رجال الشرطة.

وأضاف أنه لا يمكن أن يستبعد احتمالية أن المشتبه به كان يستهدف القنصلية الإسرائيلية.

وتأتي هذه الواقعة في الذكرى السنوية لمذبحة ميونخ، وهي الهجوم الذي أودى بحياة 11 إسرائيليا خلال دورة الألعاب الأولمبية 1972.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه لم يصب أي من موظفيها في الحادث، حيث إن القنصلية كانت مغلقة من أجل إقامة مراسم تأبين لإحياء ذكرى هجوم 1972.


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