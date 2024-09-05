إطلاق نار بمحيط القنصلية الإسرائيلية في ميونخ وتحييد المشتبه به

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ الألمانية.

وأشارت صحيفة «جورزاليم بوست»، إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث، لافتة إلى أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به.

وتبدأ وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الخميس، جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين إن هذه الجولة تعد «الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى الشرق الأوسط» منذ 7 أكتوبر.

وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها بيربوك في حين تكثف دول غربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية الضغوط على حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على جثث 6 من الرهائن في نفق بجنوب غزة.