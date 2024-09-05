 رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يتعهد بإجراء تغييرات لتحسين الموقف الخطير في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يتعهد بإجراء تغييرات لتحسين الموقف الخطير في البلاد


نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:32 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:32 م

أعلن رئيس الوزراء الجديد في فرنسا ميشيل بارنييه عن توجه سياسي جديد.

وقال السياسي المحافظ - 73 عاما/ للصحفيين في باريس إنه ستكون هناك "تغييرات واضطرابات".

وأوضح المفوض الأوروبي السابق في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت)، إن فرنسا "في موقف خطير" وأن هناك فصل جديد على وشك أن يبدأ، مضيفا: "سنعمل أكثر مما نتكلم".

وذكر بارنييه أنه يرغب في "التعامل مع التحديات، ومع الغضب والمعاناة، وإحساس التخلي والظلم الذي يشيع كثيرا في مدننا وأحيائنا ومناطقنا الريفية".

وأضاف رئيس الوزراء الجديد أن المطلوب هو المزيد من الإنصات والاحترام بين الحكومة والبرلمان، وبين الأحزاب السياسية وبعضها البعض ومع المواطنين.

 


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