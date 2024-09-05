 تتويج ملكة الماوري النيوزيلندية الجديدة قبل دفن والدها - بوابة الشروق
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تتويج ملكة الماوري النيوزيلندية الجديدة قبل دفن والدها

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 4:38 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 4:38 ص

تم الإعلان عن الابنة الصغرى والابنة الوحيدة لملك الماوري النيوزيلندي ملكة جديدة اليوم الخميس.

وتوفي ملك الماوري توهيتيا بوتاتاو تي ويروهيرو في 30 أغسطس، بعد أيام فقط من الاحتفال بالذكرى الـ 18 لتتويجه.

وأعلن مجلس الكينجيتانجا، المعروف بـ"تيكاو-ما-روا" المكون من 12 ممثلا، عن تعيين ابنته نجا واي هونوا آي تي بو /27 عاما/ كملكة جديدة. وتُعد نجا واي هونوا آي تي بو الملكة الماورية الثامنة وثاني امرأة تتولى المنصب.

وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب هي جدتها تي أريكينوي تي أتيرانجيكاهو، التي توفيت عام 2006.

ودور ملك الماوري لا يورث تلقائيا، ولكن جميعهم كانوا أحفادا مباشرين لأسلافهم.


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