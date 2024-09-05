وزير الخارجية السعودي ونظيرته الألمانية يبحثان التطورات في قطاع غزة

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وبدأت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الخميس، جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، كاثرين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين إن هذه الجولة تعد «الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى الشرق الأوسط» منذ 7 أكتوبر.

وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها بيربوك في حين تكثف دول غربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على جثث 6 من الرهائن في نفق بجنوب غزة.