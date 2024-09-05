وزير خارجية الإمارات يؤكد الأولوية الملحة لوقف إطلاق النار في غزة

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التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع تداعياتها وفق آليات منسقة ومستدامة.

وتطرقت محادثات الجانبين إلى الأولوية الملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في المرحلة الراهنة، لحماية أرواح المدنيين كافة، ودعم المساعي المبذولة لمواجهة هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالمنسق الأممي، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، والدعم الكامل لجهود المنسق الرامية إلى توفير الاستجابة الإنسانية المطلوبة لدعم المدنيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

وحضر اللقاء، لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.