 تموين الوادي الجديد يضبط 79 مخالفة تموينية في الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط - بوابة الشروق
الخميس 5 سبتمبر 2024 3:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تموين الوادي الجديد يضبط 79 مخالفة تموينية في الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط

عمرو بحر:
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:18 م

أعلن أيمن شريعي، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، شن عدة حملات تموينية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، ضمن جهود مديرية التموين نحو متابعة الأسعار والالتزام بالاشترطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

وقال إن الحملات في مركز الخارجة، أسفرت عن تحرير محضر دقيق به إصابة حشرية حية بأحد المخابز البلدية المدعمة، بجانب تحرير 9 محاضر، عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، مشيرا إلى أن الحملات التموينية بمركز الداخلة أسفرت عن تحرير 34 محضرا، شملت عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار، بيع بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد، ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار شريعي، إلى أن الحملات في مركزى بلاط والفرافرة، أسفرت عن تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا، وسط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك