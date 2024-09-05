تموين الوادي الجديد يضبط 79 مخالفة تموينية في الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط

أعلن أيمن شريعي، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، شن عدة حملات تموينية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، ضمن جهود مديرية التموين نحو متابعة الأسعار والالتزام بالاشترطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

وقال إن الحملات في مركز الخارجة، أسفرت عن تحرير محضر دقيق به إصابة حشرية حية بأحد المخابز البلدية المدعمة، بجانب تحرير 9 محاضر، عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن الأسعار، مشيرا إلى أن الحملات التموينية بمركز الداخلة أسفرت عن تحرير 34 محضرا، شملت عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار، بيع بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد، ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار شريعي، إلى أن الحملات في مركزى بلاط والفرافرة، أسفرت عن تحرير 36 محضرا تموينيا متنوعا، وسط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.