بوتين: علاقات بريكس تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب بالتعاون أو الانضمام

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أكثر من 30 دولة أبدت استعدادها للتعاون مع مجموعة "بريكس"، وبعضها يريد الانضمام إلى المنظمة.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، "علاقاتنا مع مجموعة بريكس تتطور بنجاح كبير، والآن قمنا بتوسيع دائرة المشاركين، وهذه عملية جيدة للغاية. أكثر من 30 دولة اليوم تظهر استعدادها للتعاون، والبعض ينضم إلى بريكس"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد بوتين أن أعضاء بريكس الجدد يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، ويتمتعون باقتصادات سريعة النمو وثقافات مميزة".

وقال بوتين "نحن لا نتبع سياسة إلغاء الدولرة، ولم نرفض التسويات بالدولار، لقد حرمنا من التسويات، ونحن ببساطة مجبرون على البحث عن فرص أخرى".

ونوه بوتين إلى أن استخدام العملات الوطنية في التسويات بين روسيا وشركائها في مجموعة "بريكس" يبلغ نحو 65%.

وقال بوتين "نحن وشركاؤنا في "بريكس" نستخدم العملات الوطنية، وهذا بالفعل نحو 65%، وهذه عملية طبيعية".

وتابع بوتين "إن الوضع في الاقتصاد العالمي يتغير اليوم بالفعل، حيث تمثل دول الجنوب العالمي أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتمثل دول "بريكس" ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي في العالم. أريد أن أؤكد أن الأولويات تتغير بشكل طبيعي".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.



