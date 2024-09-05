قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أكثر من 30 دولة أبدت استعدادها للتعاون مع مجموعة «بريكس»، مشيرًا إلى أن «بعضها يريد الانضمام إلى المنظمة».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، أن علاقات موسكو مع دول «بريكس» تتطور بنجاح كبير.

وأكمل: «وسعنا دائرة المشاركين، وهذه عملية جيدة للغاية، وهناك أكثر من 30 دولة اليوم تظهر استعدادها للتعاون، والبعض ينضم إلى المجموعة».

وأكد بوتين أن أعضاء «بريكس» الجدد يتمتعون بالاكتفاء الذاتي واقتصادات سريعة النمو وثقافات مميزة، قائلًا إنهم «سيقدمون بالتأكيد مساهمة إيجابية في تطوير المنظمة».

وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض الدفع بالدولار في تسوية معاملات المجموعة، معقبًا: «نحن لا نتبع سياسة إلغاء الدولرة، ولم نرفض التسويات بالدولار، لقد حُرمنا من التسويات، ونحن ببساطة مجبرون على البحث عن فرص أخرى».