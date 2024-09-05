 5 سبتمبر 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم - بوابة الشروق
الخميس 5 سبتمبر 2024 11:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

5 سبتمبر 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

محمد فوزي
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:38 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، في المصانع المحلية فى بداية تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

 

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

 



استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

 



واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 2740 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2750 جنيها.
‏‎كما استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2800 جنيه.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2820 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3000 جنيه.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2815 جنيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك