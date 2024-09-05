شيخ الأزهر يقرر صرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمعاهد الأزهرية

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1300 جنيه، لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية، والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال والمنتدبين بالمناطق الأزهرية).

وأوضح بيان القرار أن المكافأة خصما بند (3) نوع (14) مكافأت الامتحانات، والمتعاقدين على بند 3/2 أجور موسمين فيتم الخصم بها علي بند (2) نوع (3) أجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الدور الثاني، وتقدم العملية التعليمية، للعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني لكل من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من العام الدراسي الجاري 2023/2024م، خلال فترة امتحانات الشهادات، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.

وقد تم توجيه نص قرار الإمام لرئاسة الإدارة المركزية لجميع المناطق الأزهرية لاتخاذ اللازم وسرعة التنفيذ.