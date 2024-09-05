بوتين يتعهد بمساعدة جميع الروس المعتقلين خارج البلاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك، اليوم الخميس، إن موسكو سوف تسعى دائما لمساعدة مواطنيها المعتقلين خارج البلاد ، وذلك إثر عملية تبادل كبيرة للسجناء مع الدول الغربية الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك، بأقصى الشرق الروسي، فيمعرض رده على سؤال بشأن إمكانية إعادة الروس المعتقلين في الولايات المتحدة إلى بلادهم.

وقال بوتين: "نعامل جميع المواطنين الروس بنفس الطريقة، عند حاجتهم لمساعدة الدولة. وسنستمر في ذلك مستقبلا".

يشار إلى أنه بعد أشهر من المحادثات السرية، تم إجراء عملية تبادل ل 26 شخصا في أول أغسطس الماضي.

وفي هذه العملية، أطلقت روسيا وحليفتها بيلاروس سراح 16 سجينا، ثمانية منهم معتقلون سياسيون. وكان من بين المفرج عنهم إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأطلقت ألمانيا سراح فاديم كراسيكوف، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل شيشاني من جورجيا في عام 2019 والذي كان يعيش في المنفى بالعاصمة الألمانية برلين. والدول الأخرى التي شاركت في عملية التبادل هي بولندا وسلوفينيا والنرويج.









