شكوى في غرفة صناعة السينما ضد الشركة المنفذة لإنتاج فيلم محو أمنية

تقدم المنتج والمخرج العراقي حامد صالح، بشكوى رسمية لغرفة صناعة السينما المصرية ضد الشركة التي كان قد أوكل لها تنفيذ إنتاج فيلمه "محو أمنية" في مصر.

وقال "صالح "، في بيان اليوم الخميس، إن الشركة المنفذة خالفت بنود وشروط التعاقد التي وقعتها معه باعتباره المنتج والممول الحقيقي للفيلم، وحاولت الاستيلاء على الفيلم بالمخالفة لشروط التعاقد المبرمة بينهما، بل ورفضت إعطاء شهادة الملكية للمنتج والممول الفعلي له.

وأضاف أن أفعال الشركة دفعته لإيقاف التصوير والتقدم بشكوى عاجلة لغرفة صناعة السينما المصرية للفصل في الخلاف والحفاظ على حقوقه المثبتة قانونا في العقد الموقع.

فيلم محو أمنية من تأليف أدهم سعيد، وإخراج محمد محمود حماقي، وبطولة كل من مصطفى خاطر، ووفاء وآيتن عامر، ومحمد ثروت ومحمود البزاوي، مع وجود الكثير من ضيوف الشرف.