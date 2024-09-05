 بارالمبياد باريس .. العداء بوجا يهدي المغرب أول ميدالية ذهبية - بوابة الشروق
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بارالمبياد باريس .. العداء بوجا يهدي المغرب أول ميدالية ذهبية

علي البحيري
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:41 ص

توج العداء المغربي منصف بوجا بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر (T12) بدورة الألعاب البارالمبية باريس2024، محققا بذلك أول ميدالية ذهبية للمغرب في الدورة.

وحل منصف بوجا في المركز الأول مسجلا توقيت 48.62 متجاوزا العداء الأمريكي مالون نوح والتونسي جبابلي الرواي.

ورفعت المغرب رصيدها من الميداليات إلى 8 ميدالية منهم ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات.


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