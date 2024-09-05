توج العداء المغربي منصف بوجا بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر (T12) بدورة الألعاب البارالمبية باريس2024، محققا بذلك أول ميدالية ذهبية للمغرب في الدورة.

وحل منصف بوجا في المركز الأول مسجلا توقيت 48.62 متجاوزا العداء الأمريكي مالون نوح والتونسي جبابلي الرواي.

ورفعت المغرب رصيدها من الميداليات إلى 8 ميدالية منهم ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات.