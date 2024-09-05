جماعات الجريمة المنظمة في ألمانيا تتسبب في أضرار بنحو 3 مليارات يورو

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كشف تقرير جديد، اليوم الخميس، أن جماعات الجريمة المنظمة تسببت في أضرار بمليارات اليورو في ألمانيا في 2023.

وأفادت الدراسة التي أجراها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، بأن الخسائر وصلت قيمتها إلى 7. 2 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، أي أكثر من ضعف الذي سجل في 2022 وبلغ حينها 3. 1 مليار يورو.

وأضاف التقرير، أن الرقم هو الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

وعرضت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية هولجر مونش، نتائج الدراسة في برلين.

وجرى عزو أغلبية الأضرار المالية إلى الجريمة السيبرانية. وفي إحدى الحالات، تسببت عصابة في خسائر بقيمة 7. 1 مليون يورو بمعرفة التفاصيل المصرفية من ضحايا ذي نوايا حسنة.

وواصلت جماعات الجريمة المنظمة استخدام العنف، وتعريض الأمن العام للخطر، بحسب التقرير الذي أدرج أربع حالات قتل و34 جريمة شروع في قتل من جانب الجماعات الإجرامية.

وسجل مكتب الشرطة الجنائية العام الماضي، 642 محضرا ضد تلك الجماعات، بارتفاع طفيف عن متوسط العشر سنوات.

ويعد تهريب المخدرات المصدر الرئيسي للتحقيقات، حيث ينسب لها نحو 40 % من المحاضر.