بوتين مستعد لاستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لمواصلة ضخ إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء عقد العبور الحالي في نهاية العام.

وأوضح بوتين، في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة على ساحل المحيط الهادئ في روسيا: "نحن وشركة جازبروم نريد الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، الذين لدينا معهم عقود طويلة الأجل".

وأشار إلى أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بإجبار أوكرانيا على تمديد عقد العبور، وأن الدول الأوروبية، التي يمكنها ممارسة الضغط على كييف، اهتماما ضئيلا .

وتابع بوتين قائلا إنه إضافة إلى ذلك، أغلقت بولندا خط أنابيب يامال الذي ينقل الغاز عبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا، ولم يتم ربط ألمانيا بخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يمر تحت بحر البلطيق.

كانت روسيا، في واقع الأمر، هي التي أوقفت عمليات ضخ الغاز عبر خط أنابيب يامال في مايو 2022 بعد أن رفضت بولندا التحول إلى السداد بالروبل.

ولطالما أثار بوتين مسألة نورد ستريم 2، كما فعل عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز ثم اوقفتها عبر نورد ستريم 1 في عام 2022، بدعوى وجود مشاكل فنية.

وحدث هذا قبل أسابيع من الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطوط الأنابيب في سبتمبر 2022.

وقد سجلت شركة جازبروم، التي تمتلك الدولة الروسية حصة أغلبية فيها، خسائر ضخمة العام الماضي.