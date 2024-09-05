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مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 11:47 م

تأهل مصطفى، المصنف الثاني على العالم، إلى نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، والتي تقام في ملاعب نادي «O West»، خلال الفترة الحالية وحتى 6 سبتمبر الجاري.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة للإسكواش 2024، هي أول بطولة ماسية في تاريخ منافسات الإسكواش والتابعة للاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش.

وتفوق مصطفى عسل، حامل اللقب، على منافسه الإنجليزي مروان الشوربجي، المصنف العاشر على العالم، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، بثلاث أشواط دون مقابل في مباراة استمرت 40 دقيقة، وبواقع أشواط: «11-4، 11-5 و11-1».

ويلتقي مصطفى عسل في النهائي مع مواطنه علي فرج، المصنف الأول على العالم، والذي فاز في نصف النهائي الثاني، بنتيجة ثلاث أشواط دون رد على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الرابع على العالم، في مباراة استمرت 49 دقيقة، وبواقع أشواط: «11-9، 11-3 و11-9».


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