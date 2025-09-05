رئيس وزراء كندا يؤجل تطبيق قرار وضع حد أدنى لمبيعات السيارات الكهربائية

أرجأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تطبيق قرار إلزام شركات صناعة السيارات بألا تقل نسبة السيارات الكهربائية من مبيعات أي شركة عن 20% اعتبارا من العام المقبل، بسبب المشكلات التي تواجهها صناعة السيارات الكندية بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على المنتجات الكندية.

كان رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو قد حدد هذا الهدف بأن يكون 20% من السيارات التي تبيعها أي شركة سيارات في كندا صفر انبعاثات كربونية بحلول 2026.

يأتي تأجيل تطبيق هذا الشرط في الوقت الذي تتحمل فيه شركات صناعة السيارات رسوم ترامب الجمركية.

وقال كارني: "لدينا قطاع سيارات يتعرض لضفط هائل نتيجة التغيير الكبير في سياسة الولايات المتحدة التجارية، ونحن ندرك ذلك.. قرار اشتراط بيع نسبة معينة من السيارات الكهربائية يفاقم مشاكل السيولة التي يواجهها المنتجون، والتحديات المالية التي يواجهونها. لديهم ما يكفي من العمل حاليا، لذا نعمل على تأجيلها".

ومارست رابطة مصنعي السيارات الكندية وجهات أخرى ضغوطا على الحكومة لإلغاء إلزام الشركة ببيع نسبة معينة من السيارات الكهربائية.

كما أعلن كارني عن تدابير للعمال والشركات في القطاعات الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الأمريكية والاضطرابات التجارية. كما تعمل الحكومة على جعل تأمين العمل أكثر مرونةً مع تمديد مزاياه.

وأضاف، "لا يمكن أن نعتمد على أهم شريك تجاري لنا بنفس الطريقة التي كانت موجودة من قبل".